На Украине предрекли отъезд Магучих из страны из-за критики в Сети

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая подверглась критике за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, может уехать из страны из-за давления. Такое мнение выразил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью «Украинской правде», опубликованном в понедельник, 16 августа.

«По Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас едут спортсмены, то не надо на нее давить. <...> А будем давить, ей предложат деньги, и она поедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали», — сказал Гутцайт.

По его словам, из данной ситуации чиновникам следует сделать необходимые выводы. Тогда как в министерстве спорта, как отметил Гутцайт, должны больше работать со спортсменами, чтобы они в состоянии эйфории себя контролировали.

В начале августа на Украине разгорелся скандал из-за совместной фотографии Ласицкене с Магучих. Девушки сфотографировались, обнявшись после того, как Ласицкене завоевала золото, а Магучих — серебро по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. В соцсетях украинцы обрушились с оскорблениями и обвинениями в адрес Магучих.

13 августа стало известно, что минобороны Украины провело беседу со спортсменкой. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что данное фото — это следствие эмоций, а Ярослава якобы знает, что продолжается «российско-украинская война», и понимает, что произошло. В свою очередь Ласицкене заявила в тот же день, что никакие заявления не изменят ее теплого отношения и уважения к украинским спортсменкам.

Спустя день депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин выразил мнение, что русофобия укоренилась на Украине, и даже гипотетическое возвращение Крыма не изменит настроения многих граждан страны. По его словам, особенно сильно отношение к России как к «источнику зла» распространено на западе Украины.