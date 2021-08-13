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Ласицкене рассказала о влиянии скандала на ее отношение к украинским спортсменам

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Олимпийская чемпионка, российская легкоатлетка Мария Ласицкене сообщила в пятницу, 13 августа, что никакие заявления не изменят ее теплого отношения и уважения к украинским спортсменкам.

В начале августа на Украине разгорелся скандал из-за совместной фотографии Ласицкене с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих. Девушки сфотографировались обнявшись после того, как Ласицкене завоевала золото, а Магучих — серебро по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. В соцсетях украинцы обрушились с оскорблениями и обвинениями в адрес Магучих.

«Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Всё остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним. P.S. На этом тему считаю закрытой, и никаких комментариев на этот счет больше не будет», — написала Ласицкене в разделе «Истории» в Instagram.

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13 августа стало известно, что минобороны Украины провело беседу с украинкой. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что данное фото — это следствие эмоций, а Ярослава якобы знает, что продолжается «российско-украинская война», и понимает, что произошло.

За день до этого Магучих прокомментировала сложившуюся ситуацию, рассказав, что после соревнований все традиционно поздравили друг друга и в этом нет ее никакой политической позиции. Вместе с этим спортсменка не отрицает того, что «между Украиной и Россией идет война». Легкоатлетка также заявила об уважении к украинским воинам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 августа осудила реакцию украинских пользователей Сети. Дипломат добавила, что российские спортсмены «показывают класс мирового масштаба, демонстрируя чистый спорт без политики и интриг».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывались 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота. При этом украинские власти обвиняют в сложившейся ситуации Россию, говоря о якобы ведении боевых действий с российской стороной. Москва неоднократно подчеркивала безосновательность подобных заявлений, отмечая факт того, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

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