Депутат Верховной рады заявил об укоренении русофобии на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в субботу, 14 августа, в эфире телеканала NewsOne выразил мнение, что русофобия укоренилась на Украине, и даже гипотетическое возвращение Крыма не изменит настроения многих граждан страны.

«На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам «вернут» Крым, еще и Кубань подарят, они всё равно будут ее ненавидеть», — заявил он.

По словам Волошина, особенно сильно отношение к России как к «источнику зла» распространено на западе Украины, а некоторые граждане страны даже боятся примирения Киева с Москвой.

Кроме того, парламентарий заявил о наличии открытых русофобов среди политической элиты страны, в частности, такими он назвал главу МИДа Дмитрия Кулебу и посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

Ранее, 1 июля, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что на Украине проводится грязная политика, направленная против русских и русского мира.

Ранее в этот день Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, внесенный президентом страны 18 мая. На внеочередном заседании данное решение поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Русские в закон о коренных народах Украины не включены.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко рассказал «Известиям», что документ направлен против россиян, живущих в стране. Так, он уточнил, что «ничего хорошего этот закон не несет, это очередная попытка сделать людей первого сорта и второго сорта».