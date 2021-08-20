США подсчитают количество попавшего в руки талибов вооружения

Власти США пытаются подсчитать, какое количество американского оружия и военной техники, переданного Вашингтоном армии Афганистана, могло впоследствии попасть в руки боевиков «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ), заявил в четверг, 19 августа, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Министерство обороны [США] работает над учетом всех наименований оборонных изделий, направленных силам безопасности Афганистана, которые могли попасть в руки талибов», — рассказал Салливан в эфире CBS.

По его словам, это трудные решения, которые приходится принимать президенту США Джо Байдену в войне, в которой Соединенные Штаты поддерживают своих союзников и партнеров.

«Афганские военные просили США предоставить им средства для борьбы с талибами. Таким образом, у президента [США] был выбор: ответить «нет» и оставить их без этих средств или же сказать «да» и пойти на риск того, что в случае проигрыша [афганского правительства] они (эти средства. — Ред.) попадут к талибам. Ни тот, ни другой вариант не был идеальным, но он (президент США. — Ред.) выбрал тот, который, по его мнению, больше всего соответствовал интересам нашей страны, именно поэтому мы оказались в этой ситуации, которая есть сегодня», — отметил Салливан.

В том же интервью помощник американского лидера заявил, что Байден надеется на завершение эвакуации американцев из Афганистана к 31 августа, как это и планировалось заранее. При этом желающие покинуть страну американские граждане должны самостоятельно добраться до аэропорта в Кабуле. Само правительство США не располагает информацией о том, сколько именно американцев находится в Афганистане.

В четверг глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в аэропорту Кабула находятся 6 тыс. человек, готовых к эвакуации из Афганистана. По его словам, с 14 августа из афганской столицы уже были эвакуированы 7 тыс. человек.

19 августа Байден указал на трудности с эвакуацией местных жителей Афганистана, которые помогали американцам в пору их присутствия в этой стране. Он однако заявил, что, талибы сотрудничают, позволяют американским гражданам, персоналу и представителям посольства покинуть Кабул.

В свою очередь, первый замгоссекретаря Уэнди Шерман заявила, что талибы не препятствуют гражданам США, желающим попасть в столичный аэропорт для выезда из Афганистана.

17 августа международный аэропорт афганской столицы возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки. По его словам, три базы в США готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели. Он уточнил, что ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, однако Соединенные Штаты продолжают работать над обеспечением безопасности.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

В этот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. В свою очередь, вице-президент Афганистана при Гани Амрулла Салех объявил себя временным главой страны.