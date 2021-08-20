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В Краснодарском крае затопило участок трассы Новороссийск-Керчь
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В Краснодарском крае затопило участок трассы Новороссийск-Керчь

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Участок трассы Новороссийск-Керчь затопило вечером 19 августа. Видео с подтоплением, снятое в Краснодарском крае очевидцем, следовавшим из Крыма в Анапу, поступило в распоряжение «Известий».

Причиной инцидента стали ливневые дожди. Судя по видео, на затопленном участке трассы работают дорожные службы.

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Этим летом юг России столкнулся с наводнениями, вызванными обильными дождями — под воду ушли целые улицы в городах и селах.

В частности, в ночь на пятницу, 13 августа, в Краснодарском крае прошел сильный дождь, который затопил улицы и дома в Новороссийске, Анапе, в Славянском, Ейском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах. Ливни с грозой и шквалистым ветром шли до понедельника, 16 августа, и затронули еще несколько городов на юге России.

За считаные часы на побережье выпало от трехмесячной до годовой нормы осадков, отметил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

В результате прохождения циклона пострадали шесть социально значимых объектов и один участок краевой автомобильной дороги Новороссийск–Керчь, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Движение на этой трассе было восстановлено.

14 августа сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений.

По данным метеорологов, мезоциклон, ставший причиной обильных осадков на Кубани, сформировался над Черным морем. Наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также пришлось эвакуировать население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

В Крыму объявили новое штормовое предупреждение с 19 по 20 августа. В связи с неблагоприятными погодными явлениями спасатели предупредили о возможном возникновении подтоплений, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушении транспортного сообщения, а также повреждениях и гибели сельскохозяйственных растений.

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