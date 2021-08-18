В Крыму объявили штормовое предупреждение с 19 по 20 августа

В Крыму объявили новое штормовое предупреждение с 19 по 20 августа. Об этом 18 августа сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 19 августа, в течение суток 20 августа в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, шквал 20–25 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями спасатели предупредили о возможном возникновении подтоплений, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушении транспортного сообщения, а также повреждениях и гибели сельскохозяйственных растений.

МЧС порекомендовало воздержаться от походов в горы, лес, выходов в море, прогулок на набережных и берегоукрепительных сооружениях, обращать внимание на состояние ливнестоков и отводных каналов, держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередачи.

Ранее в Крыму прошла череда сильных дождей, вызвавших серьезные подтопления. 13 августа глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате подтоплений в регионе пострадали более 4 тыс. человек, двое погибли, местоположение еще одного до сих пор не установлено.

Из-за резкого подъема воды затопило 43 населенных пункта в шести муниципальных образованиях, в них 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. В результате непогоды было повреждено 30 мостов, а также участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 км.

В середине июня удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля — на Бахчисарайский район. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, женщина пропала без вести. На минувшей неделе ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова — села Ленинского района и Керчь.