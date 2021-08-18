Прямой эфир
Мир
Делегация прежнего правительства Афганистана попросила убежище в Катаре
Мир
Литва вручила Белоруссии ноту из-за инцидента с нарушением границы
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение с 19 по 20 августа
Интернет
В Genius опровергли уход из России
Мир
Узбекистан сообщил о содействии ФРГ в эвакуации граждан из Афганистана
Общество
Путин пообещал Мордовии поддержку из-за закредитованности региона
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности до 19 августа
Мир
Украина вышла из двух соглашений СНГ по космосу
Мир
Угроза цунами объявлена после землетрясение магнитудой 6,8 у побережья Вануату

В Крыму объявили штормовое предупреждение с 19 по 20 августа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Крыму объявили новое штормовое предупреждение с 19 по 20 августа. Об этом 18 августа сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

Вода не приходит одна: ущерб от паводков в РФ достиг 7,5 млрд рублей
Как президент предлагает восстанавливать имущество пострадавших и чем важен для страны новый завод в Башкирии

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 19 августа, в течение суток 20 августа в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, шквал 20–25 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями спасатели предупредили о возможном возникновении подтоплений, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушении транспортного сообщения, а также повреждениях и гибели сельскохозяйственных растений.

МЧС порекомендовало воздержаться от походов в горы, лес, выходов в море, прогулок на набережных и берегоукрепительных сооружениях, обращать внимание на состояние ливнестоков и отводных каналов, держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередачи.

Ранее в Крыму прошла череда сильных дождей, вызвавших серьезные подтопления. 13 августа глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате подтоплений в регионе пострадали более 4 тыс. человек, двое погибли, местоположение еще одного до сих пор не установлено.

Из-за резкого подъема воды затопило 43 населенных пункта в шести муниципальных образованиях, в них 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. В результате непогоды было повреждено 30 мостов, а также участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 км.

В середине июня удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля — на Бахчисарайский район. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, женщина пропала без вести. На минувшей неделе ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова — села Ленинского района и Керчь.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021