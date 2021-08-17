Уличные волны: что происходит с погодой на юге России

Страховые компании могут выплатить своим клиентам в Крыму и Краснодарском крае несколько десятков миллиардов рублей, оценили опрошенные «Известями» экономисты. Юг России уже второй раз за лето столкнулся с наводнениями, вызванными обильными дождями — под воду ушли целые улицы в городах и селах. Причем, ученые предупреждают о том, что такие потопы теперь будут случаться по несколько раз в год. Местным властям следует адаптировать инфраструктуру городов под новую реальность, считают эксперты . Метеорологи же успокаивают: в скором времени субтропический шторм пойдет на спад.

«Оттока воды нет»

В ночь на пятницу, 13 августа, в Краснодарском крае прошел сильный дождь, который затопил улицы и дома в Новороссийске, Анапе, в Славянском, Ейском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах . Ливни с грозой и шквалистым ветром шли до понедельника, 16 августа, и затронули еще несколько городов на юге России.

За считаные часы на побережье выпало от трехмесячной до годовой нормы осадков, отметил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

В результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах вода залила 2018 домов и затопила 3467 придомовых территорий. Пострадали шесть социально значимых объектов и один участок краевой автомобильной дороги Новороссийск — Керчь , сообщается на сайте главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Движение на этой трассе уже восстановлено .

Из зоны бедствия эвакуировали более 1,5 тыс. человек, в том числе почти 1 тыс. детей.

Одним из самых пострадавших стал Новороссийск. Начальник службы спасения города Алексей Одеров, отвечая 16 августа на вопросы журналистов, рассказал, что за девять часов там выпало 112 мм осадков — около 2,5-месячной нормы. Алексей Одеров признался, что он третий день на ногах.

Уличные волны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Экстренные службы всю ночь боролись со стихией. Сейчас вода на 98% спала. Зачищают улицы . Тяжелая обстановка сложилась в селе Мысхако (входит в состав муниципального образования город Новороссийск. — «Известия»), где вышедшая из берегов река подтопила несколько участков. О пострадавших неизвестно. Мы эвакуировали из подтопленных домов порядка 20 человек, — сообщил спасатель.

В ночь на 16 августа в Мысхако уровень воды поднялся выше метра. Людей приходилось эвакуировать через окна, пострадали несколько десятков домов, затонули машины, половина села оказалась обесточена.

У жительницы Новороссийска Любови Потоцкой затопило дом, снесло забор, утонула машина . Она рассказала «Известиям», что это уже третье наводнение за неделю. Первые два были еще более-менее сносными, а последнее — совсем тяжелым.

В центре города вода в определенный момент заливала подъезды, рассказал «Известиям» местный житель Максим. Днем 16 августа, по его словам, подтопление достигало уровня трех ступеней .

— Ливневки не справляются, оттока воды нет. Те, кто мог, уехали. Несколько машин в нашем дворе потонули, — посетовал Максим.

Но кое-где обстановка начинает меняться к лучшему. Так, в ночь на 16 августа отмечен спад уровня воды во всех реках Крымского района Краснодарского края , сообщил его глава Сергей Лесь в своем Telegram-канале. Позднее он написал, что в Крымском районе снят локальный режим ЧС.

Скоро пойдет на спад

В Крыму ситуация не менее сложная. Как сообщается на сайте правительства республики, по состоянию на 13:00 16 августа в Керчи и Ленинском районе залитыми водой остаются 24 улицы, 20 частных домов, десятки придомовых территорий, детский сад «Дюймовочка», общеобразовательная школа №4, Керченская больница №1, а также стадион им. 50 лет Октября . Глава региона Сергей Аксенов сообщил в Facebook о своем прибытии на место ЧП.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца 16 августа в восточных районах Крыма ожидались очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Потом обстановка улучшится и здесь.

— Субтропический шторм, который вызвал сильные дожди и, как следствие, подтопления в Краснодарском крае и Крыму, скоро пойдет на спад. Он уже потерял свою энергию. На некоторых территориях погода стабилизировалась 15 августа . Уже в ближайшие сутки (к утру 17 августа. — «Известия») от этого циклона останутся лишь жалкие остатки, — рассказал «Известиям» ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

Уличные волны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сумма ущерба на черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму пока не поддается объективной оценке, пояснил «Известиям» экономист, эксперт в области коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

— Профильные комитеты по имущественным отношениям, поддержке малого и среднего бизнеса пока продолжают собирать и анализировать данные . Вполне вероятно, что владельцы имущества будут завышать размер ущерба, поскольку средства, которые они ранее затратили на строительство домов и мини-гостиниц, а также на инженерные работы, несопоставимы с ценами второй половины 2021 года. Очевидно, что в проигрыше окажутся страховые компании. Своим клиентам в Крыму и Краснодарском крае они могут выплатить несколько десятков миллиардов рублей , — сказал эксперт.

Нужно учиться с этим жить

Это не первые в нынешнем году потопы на юге России. В начале июля в Краснодарском крае также действовало штормовое предупреждение, писали «Известия». Тогда режим ЧС был введен в Сочи, Геленджике, Туапсинском, Славянском и Северском районах, а также в Горячем Ключе . За несколько часов в этих районах выпало почти две месячные нормы осадков. Сильнее всего пострадали прибрежные города. Погибли три человека.

Подобный разгул стихии теперь будет происходить регулярно по несколько раз в год, допустил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян . Это связано с изменением климата.

— Даже если бы остановили выбросы парниковых газов, того запаса, что уже накопился, хватит еще на 100 лет. Потопы будут продолжаться. Нужно учиться с этим жить. Где возможно построить заградительные дамбы, а где-то — водохранилище. Самое главное — важно отработать систему предупреждения , чтобы она не отказала в нужный момент. Кроме того, необходимо выявить наиболее опасные зоны и ранжировать их по баллам, как это бывает в сейсмоопасных районах. Разработать новые строительные нормы. Продумать план действий на случай повторения таких ситуаций , — считает Виктор Данилов-Данильян.

Многие города в России имеют проблемы с ливневыми канализациями — они или не построены, или не функционируют должным образом, сообщил «Известиям» член Общественного совета при Минстрое России Алексей Макрушин .

Уличные волны Фото: ТАСС/URA.RU/Vadim Achmetov

— Важно, чтобы государство определилось, кто отвечает за создание ливневок. Сейчас это четко в законе не прописано. Только упоминается понятие ливневка, но нет указаний, кто и как ее создает. Иногда застройщик сам за свои деньги создает ливневую канализацию, потом прекращает обслуживать, она засоряется, в результате на улицах возникают потопы, — рассказал Алексей Макрушин.

При этом, по его словам, южные области давно должны были приспособиться к опасным явлениям . Сочи — субропический регион — там всегда были ливни, которые размывали даже железную дорогу.

— Инфраструктура должна быть готова к таким условиям. Решить проблему реально. Ливневая канализация может быть, например, в виде специальных каналов, чтобы вода стекала в море. Правда, тут вопрос, как обеспечить его чистоту. Важно, чтобы такая вода проходила очистку от бензина, металлов и других загрязнений, — подчеркнул Алексей Макрушин.

Например, в Копенгагене, когда поняли, что в последнее время дожди участились, в особо опасных местах стали сооружать канавы, пруды-накопители. Южным регионам стоит перенять этот опыт, считает эксперт.