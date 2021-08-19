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Байден заявил о неожиданности быстрого развала армии Афганистана

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Разведка США допускала падение правительства Афганистана ближе к концу этого года, однако единого мнения на этот счет не было. При этом никто не предвидел, что армия этой страны так скоро развалится, сообщил в среду, 18 августа, президент США Джо Байден в интервью ABC News.

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«Я думаю, что консенсуса не было... Они говорили, что это (падение правительства в Афганистане. — Ред.) более вероятно к концу года», — рассказал глава Белого дома.

Американские власти признали, что их застала врасплох скорость, с которой движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) пришло к власти в стране при отсутствии сопротивления со стороны афганской армии.

При этом никто не предполагал, что афганская армия развалится так быстро, подчеркнул Байден.

«Сценарий, при котором власть [в Афганистане] перешла бы к представителям движения «Талибан», строился на представлении о том, что каким-то образом 300-тысячная армия, которую мы натренировали и снарядили, развалится и сдастся. Не думаю, что кто-то предвидел это», — отметил Байден.

В том же интервью американский лидер заявил о трудностях с эвакуацией местных жителей Афганистана, которые помогали американцам в пору их присутствия в этой стране. По его словам, талибы сотрудничают с США в вывозе американцев из азиатской страны.

Кроме того, Байден признал вклад бывшего президента США Дональда Трампа в отсутствие атак талибов на американских военных. Он отметил, что годом ранее Трамп договорился с представителями движения о том, что [американские] войска будут выведены к 1 мая, и во время их отвода не будет атак.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В свою очередь, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана американский президент Джо Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

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