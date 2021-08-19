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Байден признал вклад Трампа в отсутствие атак талибов на военных США

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Президент США Джо Байден заявил, что договоренность его предшественника Дональда Трампа с представителями движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) помогло избежать нападений на американских военных в Афганистане.

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В интервью ABC News 18 августа американский лидер подчеркнул, что часто слышит высказывания, будто в последнее время в исламской республике оставалось 2,5 тыс. военных США, и этого было достаточно, чтобы избегать нападения со стороны талибов.

«На самом деле причина, по которой нападения не происходили, — предыдущий президент [США Дональд Трамп]. Годом ранее они [с талибами] договорились, что [американские] войска будут выведены к 1 мая и во время их отвода не будет атак. Это было сделано. Поэтому ничего и не происходило», — отметил Байден.

Накануне Трамп заявил, что считает операцию по выводу американских войск из Афганистана самым большим унижением для Штатов. При этом он назвал замечательным сам факт вывода американских войск из Афганистана, но подчеркнул, что никто никогда не осуществлял процесс вывода войск хуже, чем действующий президент США Джо Байден.

29 февраля 2020 года предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп и талибы подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно его условиям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Ситуация в Афганистане стала усугубляться после того, как США начали вывод своих войск в начале мая 2021 года, запланировав завершить операцию до конца августа.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В свою очередь, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана американский президент Джо Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

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