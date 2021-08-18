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Трамп назвал ход вывода войск из Афганистана большим унижением для США
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Трамп назвал ход вывода войск из Афганистана большим унижением для США

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Бывший президент США Дональд Трамп считает, что операция по выводу американских войск из Афганистана стала самым большим унижением для Штатов.

В эфире телеканала Fox News он заявил, что для Америки наступили «ужасные времена».

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«Мне кажется, что за все годы наша страна ни разу не подвергалась подобному унижению. <...> Не знаю, военное это поражение или психологическое, но ничего подобного раньше не происходило. В это просто невозможно поверить», — отметил экс-глава Белого дома.

При этом Трамп назвал замечательным сам факт вывода американских войск из Афганистана, но подчеркнул, что «никто никогда не осуществлял процесс вывода войск хуже, чем [действующий президент США] Джо Байден».

По его словам, эта ситуация будет влиять на международные отношения США на протяжении десятилетий.

18 августа результаты опроса Reuters/Ipsos показали, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился на семь процентных пункта до 46% после прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Ситуация в Афганистане стала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить операцию до конца августа.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В свою очередь, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана, американский президент Джо Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

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