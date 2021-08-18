Трамп назвал ход вывода войск из Афганистана большим унижением для США

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что операция по выводу американских войск из Афганистана стала самым большим унижением для Штатов.

В эфире телеканала Fox News он заявил, что для Америки наступили «ужасные времена».

«Мне кажется, что за все годы наша страна ни разу не подвергалась подобному унижению. <...> Не знаю, военное это поражение или психологическое, но ничего подобного раньше не происходило. В это просто невозможно поверить», — отметил экс-глава Белого дома.

При этом Трамп назвал замечательным сам факт вывода американских войск из Афганистана, но подчеркнул, что «никто никогда не осуществлял процесс вывода войск хуже, чем [действующий президент США] Джо Байден».

По его словам, эта ситуация будет влиять на международные отношения США на протяжении десятилетий.

18 августа результаты опроса Reuters/Ipsos показали, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился на семь процентных пункта до 46% после прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Ситуация в Афганистане стала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить операцию до конца августа.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В свою очередь, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана, американский президент Джо Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.