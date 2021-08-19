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Футболист сборной Афганистана пытался улететь на шасси самолета и умер

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Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке бежать из страны. Об этом 18 августа сообщил журналист Бабак Тагваее в Twitter.

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Отмечается, что юный спортсмен был одним из тех, кто пытался схватиться за взлетающий американский военный самолет C-17A.

По словам журналиста, Анвари забрался в отсек шасси борта, впоследствии там были обнаружены его останки.

17 августа Reuters со ссылкой на ВВС США сообщало, что в нише шасси самолета США С-17, который вернулся из Кабула, нашли человеческие останки. В тот же день в Сети появилось видео, предположительно, с самолета С-17. На кадрах заметно, что за бортом находится человек, тело которого треплет ветер.

Как стало известно газете The New York Times, американским пилотам потребовалась психологическая помощь после обнаружения в шасси останков человека.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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