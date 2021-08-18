Прайс заявил о готовности США поддержать афганцев после вывода войск

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на встрече с прессой заявил, что Штаты продолжат гуманитарную поддержку населения Афганистана даже после полного вывода своих военных из страны.

Трансляция регулярного брифинга ведется на сайте Госдепа США в среду, 18 августа.

«Даже когда у нас не будет военного присутствия в Афганистане, наша гуманитарная поддержка для населения Афганистана будет продолжена», — рассказал Прайс журналистам.

Он добавил, что у Соединенных Штатов есть партнеры в Афганистане, «которые сохранят присутствие [в стране], несмотря на неясную ситуацию с безопасностью». Именно они будут осуществлять гуманитарное содействие, подчеркнул Прайс.

16 августа в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран. США намерены предоставить три свои военные базы для размещения до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели.

В начале мая США начали вывод своих войск из региона, планируя завершить его до конца августа.

Ситуация в стране обострилась после наступления радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) на крупные города Афганистана и взятия 15 августа Кабула. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.