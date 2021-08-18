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В Минцифры объяснили порядок замены бумажного паспорта на смарт-карту

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Замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной. Об этом 18 августа заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

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«Принято решение не делать это обязательным. То есть те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфорне, это будет их решение. Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным», — ответил министр на соответствующий вопрос в эфире канала «Россия 24».

Ранее в среду Шадаев рассказал, что решение о замене бумажного паспорта смарт-картой будет принято Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ к концу текущего года.

Как рассказал Шадаев, смарт-карта является наиболее удобным способом для хранения данных. Он уточнил, что перед министерством стоит задача дать возможность иметь цифровую копию паспорта, которую можно было бы показать на телефоне.

До этого, 3 мая, источник из МВД сообщил, что электронные паспорта в российских регионах начнут выдавать не позднее 1 июля 2023 года. Выдача электронных паспортов жителям России, достигшим 14-летнего возраста, будет осуществляться на добровольной основе. В пресс-центре российского МВД добавили, что на первоначальном этапе в организации предполагается выдать не менее 100 тыс. паспортов электронного типа.

В апреле в МВД раскрыли подробности механизма выдачи гражданам России паспортов нового образца в виде карты с электронным чипом (ПЭН). В ведомстве рассказали, что российское правительство поручило организовать выдачу ПЭН на территории Москвы, начиная с 1 декабря 2021 года. Выдача документов в регионах РФ будет вестись по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.

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