В Минцифры объяснили порядок замены бумажного паспорта на смарт-карту

Замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной. Об этом 18 августа заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Принято решение не делать это обязательным. То есть те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфорне, это будет их решение. Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным», — ответил министр на соответствующий вопрос в эфире канала «Россия 24».

Ранее в среду Шадаев рассказал, что решение о замене бумажного паспорта смарт-картой будет принято Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ к концу текущего года.

Как рассказал Шадаев, смарт-карта является наиболее удобным способом для хранения данных. Он уточнил, что перед министерством стоит задача дать возможность иметь цифровую копию паспорта, которую можно было бы показать на телефоне.

До этого, 3 мая, источник из МВД сообщил, что электронные паспорта в российских регионах начнут выдавать не позднее 1 июля 2023 года. Выдача электронных паспортов жителям России, достигшим 14-летнего возраста, будет осуществляться на добровольной основе. В пресс-центре российского МВД добавили, что на первоначальном этапе в организации предполагается выдать не менее 100 тыс. паспортов электронного типа.

В апреле в МВД раскрыли подробности механизма выдачи гражданам России паспортов нового образца в виде карты с электронным чипом (ПЭН). В ведомстве рассказали, что российское правительство поручило организовать выдачу ПЭН на территории Москвы, начиная с 1 декабря 2021 года. Выдача документов в регионах РФ будет вестись по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.