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Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года

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Минцифры РФ планирует принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца 2021 года. Об этом сообщил в среду, 18 августа, глава ведомства Максут Шадаев.

«С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

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12 августа в России вступили в силу принятые правительством изменения, касающиеся процедуры выдачи и замены российских паспортов, а также их содержания. Теперь срок действия паспорта (при достижении россиянином возраста 20 или 45 лет) продлен до замены, но не более чем на 90 дней.

В мае Минцифры обнародовало законопроект, согласно которому планируется запустить механизм получения гражданами и органами власти электронных дубликатов документов, созданных в центрах госуслуг «Мои документы» (МФЦ) на основе бумажных документов.

В пресс-службе Минцифры сообщили «Известиям», что при обращении в МФЦ за любой госуслугой гражданину предложат создание электронных дубликатов подаваемых им документов, которые затем отобразятся в его личном кабинете на портале госуслуг. Это электронные дубликаты паспортов и загранпаспортов, свидетельств ЗАГС, документов об образовании и квалификации. Полный перечень документов утвердит правительство.

Дмитрий Липин, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, заявил «Известиям» 31 мая, что создание автоматизированной информационной системы, содержащей электронные копии документов граждан, значительно облегчит оказание государственных и муниципальных услуг.

С 1 января 2020 года в России действуют электронные трудовые книжки. Переход к новому формату добровольный. 7 марта 2021 года Минтруд разъяснил правила их заполнения.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин распорядился к 2023 году обеспечить перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат.

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