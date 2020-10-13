Путин распорядился перевести массовые госуслуги в цифровой формат

Президент России Владимир Путин распорядился к 2023 году обеспечить перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано во вторник, 13 октября, на сайте Кремля.

«Обеспечить к 1 января 2023 года перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах», — поручил президент.

Ответственным за выполнение постановления является кабинет министров России.

20 июля глава правительства России Михаил Мишустин призвал как можно скорее перевести государственные услуги в цифровой формат. По его словам, с ноября текущего года должны заработать новые возможности: подтверждение нулевой ставки НДС по реализации товаров, вывезенных в рамках таможенных процедур экспорта, выдача сертификатов свободной продажи. Это, объяснил он, облегчит поставки за рубеж российских продуктов питания, бытовой химии, лекарств и других товаров.

6 июля Путин поручил обеспечить принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ. Инициатива была предложена главой «Ростелекома» Михаилом Осеевским. По его словам, переход к электронному документообороту необходим для поддержания режима удаленной работы, ставшего особенно актуальным на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Осеевский указал, что использование портала госуслуг позволило бы быстрее и легче организовать такой документооборот.

10 июня в ходе совещания по развитию IT Путин заявил о необходимости развития тенденций к цифровизации, ставших особенно актуальными в период пандемии коронавируса.