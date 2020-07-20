Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Задержаны подозреваемые в налете на дом экс-директора «Ростсельмаша»
Политика
Мишустин уволил арестованную по делу о хищении замглавы Минобрнауки
Общество
Росфинмониторинг раскрыл сумму ущерба по связанным с нацпроектами уголовным делам
Общество
В правительстве назвали пожароопасные регионы России
Происшествия
Тело преподавателя ВГИКа с ножевыми ранениями нашли в Москве

Мишустин призвал ускорить перевод госуслуг в цифровой формат

0
Фото: ТАСС/Александр Астафьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Необходимо как можно скорее перевести государственные услуги в цифровой формат, заявил в понедельник, 20 июля, глава правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Переучи ученого: цифровые компетенции получит 1 млн специалистов
Минэкономразвития направит на эти цели почти 1,26 млрд рублей

«Подготовлено распоряжение правительства, которое позволит экспортерам получать госуслуги по принципу «одного окна». В распоряжении представлен перечень тех сервисов, которые будут доступны на информационной платформе «одно окно». Фактически на ее базе создается многофункциональный центр для экспортеров, где можно будет в удаленном виде оформить документы по 24 видам государственных услуг, административных и других процедур», — сообщил премьер-министр.

Мишустин добавил, что с ноября должны заработать новые возможности: подтверждение нулевой ставки НДС по реализации товаров, вывезенных в рамках таможенных процедур экспорта, выдача сертификатов свободной продажи. Это, объяснил он, облегчит поставки за рубеж российских продуктов питания, бытовой химии, лекарств и других товаров.

6 июля президент России Владимир Путин поручил обеспечить принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ.

Такая инициатива была предложена главой «Ростелекома» Михаилом Осеевским. По его словам, переход к электронному документообороту необходим для поддержания режима удаленной работы, ставшего особенно актуальным на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Осеевский указал, что использование портала госуслуг позволило бы быстрее и легче организовать такой документооборот.

В ходе совещания по развитию IT, которое состоялось 10 июня, президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития тенденций к цифровизации, ставших особенно актуальными в период пандемии коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020