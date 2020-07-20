Мишустин призвал ускорить перевод госуслуг в цифровой формат

Необходимо как можно скорее перевести государственные услуги в цифровой формат, заявил в понедельник, 20 июля, глава правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«Подготовлено распоряжение правительства, которое позволит экспортерам получать госуслуги по принципу «одного окна». В распоряжении представлен перечень тех сервисов, которые будут доступны на информационной платформе «одно окно». Фактически на ее базе создается многофункциональный центр для экспортеров, где можно будет в удаленном виде оформить документы по 24 видам государственных услуг, административных и других процедур», — сообщил премьер-министр.

Мишустин добавил, что с ноября должны заработать новые возможности: подтверждение нулевой ставки НДС по реализации товаров, вывезенных в рамках таможенных процедур экспорта, выдача сертификатов свободной продажи. Это, объяснил он, облегчит поставки за рубеж российских продуктов питания, бытовой химии, лекарств и других товаров.

6 июля президент России Владимир Путин поручил обеспечить принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ.

Такая инициатива была предложена главой «Ростелекома» Михаилом Осеевским. По его словам, переход к электронному документообороту необходим для поддержания режима удаленной работы, ставшего особенно актуальным на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Осеевский указал, что использование портала госуслуг позволило бы быстрее и легче организовать такой документооборот.

В ходе совещания по развитию IT, которое состоялось 10 июня, президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития тенденций к цифровизации, ставших особенно актуальными в период пандемии коронавируса.