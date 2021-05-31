Юристы оценили инициативу Минцифры по выдаче электронных дубликатов документов

Возможности создания и выдачи россиянам электронных дубликатов их документов, о которых говорится в проекте постановления Минцифры, порождают огромное поле для возможных мошенннических действий. Об этом заявила «Известиям» Александра Орехович, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), комментируя соответствующую инициативу ведомства в понедельник, 31 мая.

Она отметила, что документ вызывает ряд вопросов. Например, как планируется нивелировать риски недобросовестных действий сотрудников? Юрист подчеркнула, что в числе документов, электронный дубликат которых может быть создан и в дальнейшем при оказании госуслуг рассмотрен как оригинал, находится и документ принадлежности недвижимости определенному лицу.

«Очевидно, при возможностях создания электронного дубликата такого документа исключительно подписью некоего сотрудника порождает огромное поле для возможных мошеннических действий. То же самое можно сказать про решения, выдаваемые органами опеки и попечительства», — сказала Орехович.

Она призвала более пристально рассмотреть представленный перечень документов на предмет повышенных рисков для граждан и для совершения с их имуществом неправомерных действий.

Орехович напомнила, что понятие «дубликат документов» сейчас фигурирует в законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования вопросов конвертации электронных документов, создания электронных и материальных дубликатов документов, хранения электронных документов», который правительство внесло в Госдуму в мае 2021 года № 1173189-7. Там устанавливаются сложная процедура создания электронных дубликатов для документов, условия, при которых электронный дубликат признается равным исходному. Она добавила, что сейчас еще есть оговорка, что при несоответствии приоритет имеет бумажный документ (проектируемая статья 11.3 ФЗ «Об информации»).

Учитывая вышеперечисленное, по словам директора по правовым инициативам ФРИИ, непонятно, что же такое дубликат в данном постановлении.

Дмитрий Липин, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, заявил «Известиям», что создание автоматизированной информационной системы, содержащей электронные копии документов граждан, значительно облегчит оказание государственных и муниципальных услуг.

«Фактически граждане приобретают прекрасную возможность обращаться за услугами в МФЦ или ведомства, не перевозя с собой кипу документов, которые необходимо предоставить в тех или иных случаях», — сказал он.

Говоря о вопросах безопасности, Липин отметил, что подлинность будет обеспечиваться усиленной квалифицированной электронной подписью должностных лиц МФЦ.

По его словам, вероятность использования электронного дубликата в незаконных целях, например для мошенничества, практически исключена, так как целью использования дубликата является именно оказание государственных и муниципальных услуг.

«То есть сесть на самолет или взять кредит по чужой копии паспорта невозможно, как и невозможно получить государственную услугу от чужого имени благодаря использованию Единой системы идентификации и аутентификации», — пояснил юрист.

Он рассказал, что ЕСИА может предоставить гражданам дополнительные гарантии защиты, например через уведомления в приложении госуслуг о попытках действий с электронным дубликатом документа.

Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России, считает, что предложение Минцифры «несомненно, может быть удобно для законопослушных граждан».

«Но, конечно, главный вопрос в безопасности и защите от доступа к таким документам со стороны злоумышленников», — сказала она «Известиям».

Она напомнила, что в новостях периодически мелькают сообщения об утечке личных данных граждан с тех или иных электронных ресурсов. Чтобы убедить граждан довериться новым подходам, нужно, чтобы злоумышленники фактически не могли воспользоваться такими документами со стороны.

В целом же возможность использования электронного дубликата документа позволяет снять вопрос о достоверности сведений в прилагаемом заявителем документе. Такие электронные образцы могут уменьшить количество злоупотреблений со стороны заявителей, если они при обращении за услугой преследуют незаконные цели и пытаются ввести государственные орган в заблуждение, например при получении каких-либо выплат и льгот, заключила она.

Ранее в этот же день Минцифры обнародовало законопроект, согласно которому планируется запустить механизм получения гражданами и органами власти электронных дубликатов документов, созданных в центрах госуслуг «Мои документы» (МФЦ) на основе бумажных документов.

В пресс-службе Минцифры сообщили «Известиям», что при обращении в МФЦ за любой госуслугой гражданину предложат создание электронных дубликатов подаваемых им документов, которые затем отобразятся в его личном кабинете на портале госуслуг. Это электронные дубликаты паспортов и загранпаспортов, свидетельств ЗАГС, документов об образовании и квалификации. Полный перечень документов утвердит правительство.