В РФ вступили в силу изменения в правилах замены и выдачи паспортов

Вступили в силу принятые правительством РФ изменения, касающиеся процедуры выдачи и замены российских паспортов, а также их содержания. Об этом в четверг, 12 августа, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Отмечается, что ранее при достижении гражданином России возраста 20 или 45 лет его паспорт сразу же становился недействительным. Теперь срок его действия продлен до замены, но не более чем на 90 дней.

Кроме того, с 30 до 90 дней увеличен срок, необходимый для подачи заявления о выдаче паспорта для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста, сообщила Волк.

По словам официального представителя МВД, бланк паспорта также изменился. Из обязательных реквизитов документа исключен «Личный код».

Помимо этого, гражданам предоставлено право самостоятельно принимать решение о проставлении в основном документе отметок о регистрации и расторжении брака, детях, не достигших 14-летнего возраста, ранее выданных внутренних паспортах и об имеющихся заграничных паспортах, группе крови, а также идентификационном номере налогоплательщика.

16 июля правительство РФ сократило срок оформления российского паспорта, с 1 июля 2022 года он будет составлять не более пяти рабочих дней. Срок действия паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен до 90 дней.

3 июля в МВД сообщили, что электронные паспорта в российских регионах начнут выдавать не позднее 1 июля 2023 года. Уточняется, что выдача электронных паспортов жителям России, достигшим 14-летнего возраста, будет осуществляться на добровольной основе.