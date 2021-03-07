Минтруд разъяснил правила заполнения электронных трудовых книжек

Вступил в силу закон, позволяющий гражданам обращаться в Пенсионный фонд России для включения в индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности до 1 января 2020 года. Он позволит не потерять стаж тем людям, которые переходят на электронные трудовые книжки.

Как пояснили в Минтруде, в электронную версию трудовой книжки не будут внесены сведения о трудовой деятельности гражданина до начала 2020 года — весь предыдущий стаж будет сохранен в бумажном варианте. Те, кто выбрал электронную версию трудовой, смогут получить бумажный документ на руки.

«Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020, записи о которых содержатся в трудовой книжке», — передает «Российская газета».

По словам юриста Вадима Ткаченко, для этой цели потребуется личное обращение с бумажной трудовой в любое отделение ПФР.

Индивидуальный лицевой счет гражданина содержит сведения о поступивших за него страховых взносах, направляемых на накопительное финансирование трудовых пенсий.