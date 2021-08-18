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Тела всех жертв крушения вертолета на Камчатке подняты на поверхность

Родственники опознали тела погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

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Родственники погибших при крушении вертолета Ми-8, который при заходе на посадку упал в озеро Курильское на юге Камчатки, опознали их тела. Об этом в среду, 18 августа, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

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«В настоящее время со дна озера подняты все тела пострадавших, которые опознаны родственниками. Назначены судебные медицинские экспертизы», — утоняет пресс-служба ведомства.

Отмечается, что также планируется подъем со дна озера потерпевшего крушения вертолета и его частей.

Ранее в этот же день в камчатском главке МЧС России сообщили, что поисковые работы на месте крушения Ми-8 завершены и на поверхность удалось поднять все тела погибших.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 12 августа. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м, их госпитализировали. Жертвами крушения стали восемь человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

В качестве основных версий причины крушения вертолета следователи рассматривают плохую погоду, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна.

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