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Завершились поисковые работы на месте крушения Ми-8 на Камчатке

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Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 завершены, на поверхность удалось поднять все тела погибших, сообщила в среду, 18 августа, пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

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«18 августа с помощью глубоководных аппаратов Министерства обороны и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера были извлечены тела еще двоих погибших. Таким образом, все тела подняты на поверхность», — говорится в сообщении ведомства.

В работах были задействованы спасатели МЧС России, инспекторы Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника, а также военнослужащие Министерства обороны РФ. Всего к ликвидации последствий крушения привлекли 61 человек и 14 единиц техники.

Ранее в этот день спасатели подняли со дна Курильского озера тела всех восьми погибших при крушении вертолета. Теперь спасателям нужно поднять на поверхность корпус вертолета для проведения следственных действий, а также во избежание риска негативных последствий для экологии.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 12 августа, при заходе на посадку он упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м, их госпитализировали. Жертвами крушения стали восемь человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

В СК России в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматривают плохую погоду, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна.

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