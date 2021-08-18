Тела всех жертв крушения вертолета на Камчатке подняты на поверхность

Спасатели подняли со дна Курильского озера тела всех восьми погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом 18 августа сообщил глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере», — написал губернатор.

По его словам, теперь спасателям предстоит поднять на поверхность корпус вертолета для проведения следственных действий, а также во избежание риска негативных последствий для экологии.

16 августа сообщалось об обнаружении тел всех погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Последние тела жертв внутри салона вертолета обнаружил военный робот.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 12 августа, при заходе на посадку он упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м, их госпитализировали. Жертвами крушения стали восемь человек.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

В СК РФ в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматривают плохую погоду, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна.