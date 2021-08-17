Прямой эфир
Общество
В РФ допустили тестирование на COVID-19 заселяющихся в общежитие студентов
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей за день
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в ряде регионов
Мир
Вице-президент Афганистана провозгласил себя временным главой государства
Общество
Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников ПФР
Мир
Аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов
Армия
Два бомбардировщика Ту-95МС провели многочасовой полет над Японским морем
Туризм
Росавиация выдала авиакомпаниям более 200 допусков на полеты в Египет
Экономика
Россия исключит кормовые бобы из-под действия ограничительных мер 2014 года
Сюжет:

СНБО отправит самолет в Афганистан для эвакуации украинцев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсировал во вторник, 17 августа, рейс в Афганистан для эвакуации граждан страны. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Сайгонский синдром: почему столица Афганистана сдалась без сопротивления
И что смена власти в Кабуле может означать для России

«Первый самолет находится на территории Украины, следующий должен сегодня отправиться в Афганистан, на Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни нужно было рейсов», — заявил Данилов.

Накануне украинский борт, занимавшийся эвакуацией людей из Афганистана, смог забрать 79 граждан из шести стран, передает RT.

15 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил об эвакуации более 30 украинцев из Кабула.

В воскресенье, 15 августа, боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Он объяснил свое решение попыткой «избежать бойни», сообщается на сайте телеканала «360».

Деятельность посольств в Афганистане приостанавливают Канада, Италия, Швеция и Норвегия.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что операция завершена на 90%.

По словам президента США Джо Байдена, несмотря на критику, он не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана. Глава Белого дома подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из страны не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021