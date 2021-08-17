СНБО отправит самолет в Афганистан для эвакуации украинцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсировал во вторник, 17 августа, рейс в Афганистан для эвакуации граждан страны. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Первый самолет находится на территории Украины, следующий должен сегодня отправиться в Афганистан, на Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни нужно было рейсов», — заявил Данилов.

Накануне украинский борт, занимавшийся эвакуацией людей из Афганистана, смог забрать 79 граждан из шести стран, передает RT.

15 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил об эвакуации более 30 украинцев из Кабула.

В воскресенье, 15 августа, боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Он объяснил свое решение попыткой «избежать бойни», сообщается на сайте телеканала «360».

Деятельность посольств в Афганистане приостанавливают Канада, Италия, Швеция и Норвегия.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что операция завершена на 90%.

По словам президента США Джо Байдена, несмотря на критику, он не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана. Глава Белого дома подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из страны не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.