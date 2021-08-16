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Более 30 украинцев были эвакуированы из Кабула

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Более 30 украинцев были эвакуированы из столичного аэропорта Афганистана в связи с захватом Кабула боевиками террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 15 августа.

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«Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице украинского президента в Twitter.

Ранее этим же днем, 15 августа, AFP со ссылкой на представителя американского военного ведомства сообщило о том, что из Кабула были эвакуированы несколько сотен сотрудников посольства Соединенных Штатов в Афганистане.

Кроме того, США направили в Кабул порядка 1 тыс. военнослужащих в рамках осуществления эвакуации сотрудников американских посольств.

Представители радикального движения «Талибан» заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия будет готова работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании движения «Талибан» законными властями страны не идет.

В воскресенье в СМИ была опубликовала информация о том, что президент республики Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну. .

В тот же день движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Деятельность посольств в Афганистане при этом приостанавливают Канада, Италия, Швеция и Норвегия.

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