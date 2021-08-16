Прямой эфир
Мир
США направят в Кабул еще 1 тыс. военнослужащих
Мир
Новый премьер Молдавии заявила о важности диалога с Россией
Общество
Жители Ростовской области пожаловались на стаи зеленых комаров
Мир
Генсек ООН призвал все страны принимать беженцев из Афганистана
Экономика
Путин поручил следить за ценами на сырье для строительства БАМа и Транссиба
Туризм
Авиакомпания «Россия» запланировала увеличение числа рейсов в Египет
Общество
И.о. главы отдела Северо-Западной таможни арестовали до 14 октября
Мир
Семь человек погибли в аэропорту Кабула из-за хаоса при эвакуации
Армия
Путин присвоил главкому ВКС России Суровикину звание генерала армии
Сюжет:

Военный эксперт объяснил бегство летчиков из Афганистана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многие летчики Афганистана еще до полного захвата власти в стране боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) были одной из главных целей кампаний по убийствам, за ними велась охота, поэтому сейчас они стремятся покинуть страну. Об этом в понедельник, 16 августа, «Известиям» рассказал военный эксперт Юрий Лямин.

Без остановки: что ждет Афганистан после прихода талибов
Президент покинул страну, западные посольства закрываются, а через границу хлынул поток беженцев

«Еще когда Кабул контролировали [официальные] власти, военные летчики не чувствовали себя в безопасности, за ними велась охота. А сейчас, естественно, многие из них, несмотря на объявленную амнистию, опасаются стать жертвами. Особенно те, кто непосредственно пилотировал военные самолеты и наносил удары по талибам. Поэтому часть из них решила бежать в другие страны, не надеясь на амнистию», — рассказал специалист.

По словам Лямина, появилась пока непроверенная информация о том, что еще три самолета с военнослужащими ВВС Афганистана приземлились в Таджикистане. Он также допустил наличие других, не озвученных случаев.

«Сейчас многие мирные жители штурмуют аэропорт Кабула, пытаясь любыми способами улететь из Афганистана. А когда есть самолет, который ты умеешь пилотировать, топливо, то твои шансы многократно увеличиваются. Аналогичные примеры были не раз во время других военных конфликтов», — заключил Лямин.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

В результате смены власти в стране военнослужащие правительственной армии бежали в соседние страны, в том числе в Узбекистан. Накануне в МИД Узбекистана сообщили, что группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Военным оказали медицинскую помощь, предоставили питание и организовали временное размещение.

Ранее в понедельник были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

Кроме того, в этот же день в минобороны Узбекистана заявили, что 15 августа пресекли попытку нарушения самолетом афганских ВВС государственной границы. Об этом пишет издание Podrobno.uz.

При этом ведомство подтвердило факт крушения самолета ВВС Афганистана в Сурхандарьинской области республики. Сами пилоты госпитализированы в тяжелом состоянии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021