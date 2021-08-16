Военный эксперт объяснил бегство летчиков из Афганистана

Многие летчики Афганистана еще до полного захвата власти в стране боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) были одной из главных целей кампаний по убийствам, за ними велась охота, поэтому сейчас они стремятся покинуть страну. Об этом в понедельник, 16 августа, «Известиям» рассказал военный эксперт Юрий Лямин.

«Еще когда Кабул контролировали [официальные] власти, военные летчики не чувствовали себя в безопасности, за ними велась охота. А сейчас, естественно, многие из них, несмотря на объявленную амнистию, опасаются стать жертвами. Особенно те, кто непосредственно пилотировал военные самолеты и наносил удары по талибам. Поэтому часть из них решила бежать в другие страны, не надеясь на амнистию», — рассказал специалист.

По словам Лямина, появилась пока непроверенная информация о том, что еще три самолета с военнослужащими ВВС Афганистана приземлились в Таджикистане. Он также допустил наличие других, не озвученных случаев.

«Сейчас многие мирные жители штурмуют аэропорт Кабула, пытаясь любыми способами улететь из Афганистана. А когда есть самолет, который ты умеешь пилотировать, топливо, то твои шансы многократно увеличиваются. Аналогичные примеры были не раз во время других военных конфликтов», — заключил Лямин.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

В результате смены власти в стране военнослужащие правительственной армии бежали в соседние страны, в том числе в Узбекистан. Накануне в МИД Узбекистана сообщили, что группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Военным оказали медицинскую помощь, предоставили питание и организовали временное размещение.

Ранее в понедельник были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

Кроме того, в этот же день в минобороны Узбекистана заявили, что 15 августа пресекли попытку нарушения самолетом афганских ВВС государственной границы. Об этом пишет издание Podrobno.uz.

При этом ведомство подтвердило факт крушения самолета ВВС Афганистана в Сурхандарьинской области республики. Сами пилоты госпитализированы в тяжелом состоянии.