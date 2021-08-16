Прямой эфир
Происшествия
Прохожий получил ранение во время стрельбы на Кутузовском проспекте
Туризм
Россия с 27 августа снимет ограничения на полеты еще в три страны
Мир
Президент Афганистана убегал из страны с набитыми деньгами машинами
Общество
СКР подтвердил задержание начальника антикоррупционного отдела таможни
Мир
В МВД Украины назвали три версии гибели мэра Кривого Рога
Мир
В Узбекистане подтвердили факт крушения самолета ВВС Афганистана
Мир
Захарова назвала шокирующими кадры падения афганцев с улетающего из Кабула самолета
Мир
Лавров указал главе МИД Киргизии на случаи национализма по отношению к русскоязычным
Происшествия
Четверо мужчин пропали после столкновения под Самарой катера и баржи

В Узбекистане подтвердили факт крушения самолета ВВС Афганистана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны Узбекистана в понедельник, 16 августа, подтвердило факт крушения самолета ВВС Афганистана в Сурхандарьинской области республики.

На склоне горя: что могло стать причиной крушения Ан-26
За последние полтора года Ространснадзор выявил у «Камчатского авиапредприятия» 11 нарушений в подготовке пилотов

«Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС, в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее», — цитирует ТАСС начальника информационной службы ведомства Бахрома Зульфикарова.

Ранее, 16 августа, Gazeta.uz сообщила, что крушение произошло накануне вечером в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.

При этом в соцсетях появились видео и фото с места предположительного крушения самолета. Источник издания в свою очередь уточнял, что двое афганских военнослужащих были госпитализированы в термезское отделение Республиканского научного центра экстренной медицины.

Отмечалось, что, по неподтвержденным данным, находившимся в самолете пассажирам удалось спрыгнуть с парашютом. Информация о пострадавших уточняется.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021