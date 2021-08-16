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СМИ сообщили о крушении афганского самолета на юге Узбекистана

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Самолет с афганскими знаками различия разбился в Сурхандарье на юге Узбекистана. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщают местные СМИ.

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Так, по данным Gazeta.uz, крушение произошло накануне вечером в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Официальных комментариев пока нет. Однако в минобороны республики сообщили изданию, что расследуют ситуацию.

При этом в соцсетях появились видео и фото с места предположительного крушения самолета. Источник издания в свою очередь уточнил, что двое афганских военнослужащих были госпитализированы в термезское отделение Республиканского научного центра экстренной медицины.

Отмечается, что, по неподтвержденным данным, находившимся в самолете пассажирам удалось спрыгнуть с парашютом. Информация о пострадавших уточняется.

В то же время издание подчеркивает, что один узбекский военнослужащий был госпитализирован в критическом состоянии, однако неизвестно, связаны ли его травмы с авиакатастрофой, как и окончательно неизвестно, является ли разбившийся самолет афганским.

14 августа на востоке Турции у города Кахраманмараш разбился самолет Бе-200, который был арендован турецкими властями у России. Воздушное судно использовалось главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.

В результате катастрофы погибли пять членов экипажа из числа военных России, а также трое турецких граждан. Президент России Владимир Путин также направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью находившихся на борту самолета людей.

На следующий день турецкий лидер также выразил соболезнования в связи с крушением в Турции Бе-200.

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