В Узбекистане рассказали о состоянии пилотов сбитого афганского самолета

Два пилота сбитого ПВО Узбекистана афганского военного самолета госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом 16 августа сообщили в минобороны Узбекистана.

В ведомстве отметили, что два летчика самолета афганских ВВС находятся в больнице в Термезе, их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в этот же день узбекские СМИ сообщили о рухнувшем 15 августа в республике самолета ВВС Афганистана. Позже в минобороны Узбекистана подтвердили факт крушения самолета в Сурхандарьинской области республики.

Как уточнили в минобороны Узбекистана, самолет ВВС Афганистана был сбит ПВО республики при попытке нарушения границ.

15 августа талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в мае, завершить его планируют до конца августа.