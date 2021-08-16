«Аэрофлот» приостановил полеты над Афганистаном на рейсах в Дели и Бангкок

Самолеты российской авиакомпании «Аэрофлот» при выполнении рейсов в Дели и Бангкок будут временно облетать воздушное пространство Афганистана. Об этом сообщил «Известиям» в понедельник, 16 августа, представитель перевозчика Михаил Демин.

«Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолеты «Аэрофлота» будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора», — уточнил он.

Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая в понедельник приостановил выполнение гражданских рейсов. Руководство воздушной гавани попросило граждан воздержаться от прибытия в авиаузел.

Ранее в этот день немецкая авиакомпания Lufthansa приняла решение приостановить все полеты над Афганистаном. Таким образом, воздушное пространство страны будут облетать входящие в Lufthansa Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines суда.

В Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

Вместе с этим в понедельник были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.