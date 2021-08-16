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Lufthansa приостановила полеты над Афганистаном

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Немецкая авиакомпания Lufthansa приняла решение приостановить все полеты над территорией Афганистана. Об этом 16 августа сообщила представитель компании.

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«Все входящие в Lufthansa компании пока что будут избегать воздушного пространства Афганистана», — цитирует ТАСС представитель пресс-службы Lufthansa.

Полеты над территорией Афганистана прекратят также входящие в Lufthansa компании: Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines.

Ранее, в понедельник, администрация аэропорта Кабула заявила о приостановке выполнения гражданских рейсов. Руководство аэропорта попросило граждан воздержаться от прибытия в воздушную гавань.

В Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

В настоящий момент в кабульском аэропорту осуществляется эвакуация граждан других стран.

Кабул был взят членами движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) 15 августа. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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