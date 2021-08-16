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Сотрудники китайского посольства останутся в Афганистане

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Китай не планирует эвакуацию сотрудников своего посольства в Афганистане и обратился к «различным группировкам» с просьбой обеспечить безопасность граждан КНР и китайских интересов в стране. Об этом 16 августа сообщила газета South China Morning Post.

«Посольство Китая в Афганистане обратилось к различным группировкам с просьбой обеспечить безопасность граждан КНР, китайских структур и интересов в Афганистане», — приводит издание заявление дипмиссии.

Китайским гражданам порекомендовали не выходить на улицу, соблюдать меры предосторожности и следить за ситуацией в регионе.

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Накануне боевики радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле.

В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Представитель движения указал, что талибы не намерены включать представителей других политических сил в состав переходного правительства. Тип власти и форма правления Афганистана будет определена в ближайшее время. Отдельно подчеркивалось, что талибы обеспечат безопасность иностранных граждан и членов дипмиссий в стране.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. До этого они объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

16 августа талибы потребовали вывести из Афганистана иностранные войска.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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