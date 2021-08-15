Талибы взяли под контроль афганскую авиабазу Баграм

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) взяло под свой контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван). Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщил телеканал Al Arabiya.

Кроме того, добавляет телеканал, боевики также захватили находящуюся в городе Баграм тюрьму, где содержатся порядка 5 тыс. заключенных.

Ранее в этот день движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана.

15 августа стало известно, что боевики «Талибана» приблизились к Кабулу. До этого они взяли под контроль город Майданшахр, столицу провинции Вардак. По информации Reuters со ссылкой на МВД Афганистана, талибы начали нападение на город. Однако телеканал Al Arabiya, ссылаясь на представителей администрации президента, сообщил, что ситуация в городе находится под контролем властей и нападения на город не было.

Позднее появилась информация, что талибы получили приказ не входить в Кабул и с правительством ведутся переговоры о мирном вхождении в город. Данных от властей Афганистана о проведении переговоров пока не поступало.

После этого делегация радикального движения «Талибан» начала переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле.

За последние дни талибы захватили многие центры афганских провинций. Так, 15 августа стало известно о взятии под контроль центра провинции Дайкунди — Нили. Помимо этого талибы без боя взяли под контроль Джелалабад — крупнейший город Афганистана.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.