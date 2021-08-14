Лидер республиканцев США призвал остановить наступление талибов авиаударами

Лидер Республиканской партии Соединенных Штатов Митч Макконнелл выступил с призывом остановить наступление боевиков террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ) на Кабул с помощью авиаударов. Об этом он заявил в пятницу, 13 августа.

В своей публикации он уточнил, что обсудил с послом Афганистана в США Аделой Раз вопрос об ухудшении положения афганской стороны.

«Еще не поздно помешать «Талибану» наводнить Кабул. Администрация должна действовать быстро и обрушиться на наступление «Талибана» с авиаударами, предоставить критически важную поддержку афганским силам национальной обороны и безопасности в защите столицы и предотвратить, видимо, скорое падение города», — говорится в тексте заявления, опубликованного на странице республиканского лидера в Twitter.

Макконнелл указал, что если демократическая администрация американского президента Джо Байдена не примет надлежащих мер, то возрастет угроза по части безопасности и «гуманитарная цена» для мирных жителей Афганистана.

Официальный представитель американского министерства обороны Джон Кирби уже сообщал о серии авиаударов по позициям боевиков на афганской территории.

Ранее этим же днем, 13 августа, Джо Байден провел переговоры с американским министром обороны Ллойдом Остином, советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Предметом обсуждения стал вопрос безопасности Афганистана на фоне нарастающей угрозы в виде талибов.

Тем не менее 13 августа генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о потере контроля над ситуацией в Афганистане в связи с наступлением боевиков террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ).

В этот же день талибы выступили с обращением, в котором заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Также в пятницу стало известно, что боевики движения «Талибан» захватили административный центр афганской провинции Логар — город Пули-Алам, который располагается в 50 км к югу от столицы страны Кабула.

Кроме того, движение «Талибан» захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей 10-й провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.