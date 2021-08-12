Пентагон сообщил о нанесении нескольких ударов ВВС США в Афганистане

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов за последние два-три дня нанесли несколько ударов с воздуха по позициям запрещенной группировки «Талибан» (запрещена в РФ), которые располагаются на территории Афганистана. Об этом во вторник, 11 августа, сообщил официальный представитель американского министерства обороны Джон Кирби.

«У них (сил безопасности Афганистана — Ред.) действительно есть преимущества (в борьбе с талибами — Ред.), включая преимущество дополнительной воздушной поддержки со стороны Соединенных Штатов, которую мы продолжаем оказывать. Мы нанесли несколько авиаударов за последние 24-48 часов. Мы продолжаем поддерживать их, и у них есть преимущества, которых нет у «Талибана», и сейчас у них есть возможность использовать (свои преимущества — Ред.)», — цитирует сообщение представителя американского военного ведомства ТАСС.

Кирби также добавил, что предоставление военной поддержки с воздуха американскими силами Кабулу заканчивается с выводом военнослужащих Соединенных Штатов, то есть 31 августа. Решения о дальнейшей защите страны на данный момент принято не было.

Он указал, что в сопоставлении с американскими военно-воздушными силами, то же подразделение афганской стороны превосходит своих коллег по количеству ударов по позициям боевиков.

11 августа газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена сократила прогнозы по срокам взятия талибами под свой контроль Кабула, указав, что теперь захват афганской столицы может произойти за 90 дней. При этом Байден заявил, что решение по выводу американских военнослужащих из Афганистана не подлежит изменению, несмотря на ухудшение ситуации в стране. Он также призвал афганские войска дать отпор боевикам «Талибана», намеревающимся захватить Кабул.

11 августа талибы сообщили о захвате членами движения тюрьмы в афганском Кандагаре. Согласно заявлению талибов, сотни заключенных были освобождены, а сотрудники исправительного учреждения сдались.

В свою очередь, телеканал TOLONews со ссылкой на местных жителей сообщает, что «Талибан» вновь возобновил нападения на Кандагар и соседнюю провинцию Орузган.

7 августа бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США нанесли авиаудары по силам талибов в провинции Джаузджан. Представитель минобороны Афганистана Фавад Аман также сообщил о ликвидации более 200 талибов, уничтожении свыше 100 транспортных средств и большого количества оружия и боеприпасов.

3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар рассказал, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана», но сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма.

США планируют вывести свой военный контингент, который находился в стране на протяжении 20 лет, до конца августа.