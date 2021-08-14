Байден провел совещание по Афганистану

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел совещание по ситуации в Афганистане. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила пресс-служба Белого дома.

Уточняется, что участие в мероприятии приняли государственный секретарь США Энтони Блинкен, американский министр обороны Ллойд Остин, а также советник лидера страны по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Сегодня президент Байден поговорил с госсекретарем Блинкеном, госсекретарем Остином и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном о продолжающихся усилиях по безопасному сокращению присутствия гражданского населения в Афганистане», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице американского ведомства в Twitter.

Ранее, 13 августа, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о потере контроля над ситуацией в Афганистане в связи с наступлением боевиков террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ).

В этот же день талибы выступили с обращением, в котором заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Также в пятницу стало известно, что боевики движения «Талибан» захватили административный центр афганской провинции Логар, который располагается в 50 км к югу от столицы страны Кабула, — город Пули-Алам.

Кроме того, движение «Талибан» захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей 10-й провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.