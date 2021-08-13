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Стала известна личность одной из погибших при взрыве в Воронеже

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Установлена личность одной из погибших в результате взрыва в автобусе в Воронеже. По информации РЕН ТВ, ею оказалась 22-летняя Ольга Черникова.

«Сильно зажало между сидений»: что известно о взрыве автобуса в Воронеже
Трагедия произошла накануне вечером, в результате погибли как минимум два человека

По последним данным, в результате происшествия ранения получили 20 человек, еще двое пострадавших погибли.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел накануне вечером неподалеку от остановки общественного транспорта. Одна женщина в результате произошедшего лишилась ноги и впоследствии в день ЧП скончалась в больнице. В пятницу стало известно о смерти еще одной пострадавшей.

В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

По словам сына владелицы взорвавшегося автобуса Дмитрия Радченко, в транспорт могли «что-то подкинуть».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Губернатор региона Александр Гусев сообщил 13 августа, что родным погибших выплатят по 1 млн рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее, уточнил он.

При этом Гусев заверил, что власти наградят мужчину, который помогал людям выбраться из салона автобуса.

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