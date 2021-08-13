«Сильно зажало между сидений»: что известно о взрыве автобуса в Воронеже

Как минимум два человека погибли в результате взрыва пассажирского автобуса, который произошел накануне вечером в Воронеже . Об этом утром пятницы, 13 августа, сообщил губернатор Александр Гусев. Всего в результате происшествия пострадали около 20 человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего — в том числе, теракт и взрыв установленного на транспортного средстве газового баллона. К расследованию подключился Национальный антитеррористический комитет (НАК). Подробнее о произошедшем и возможных причинах трагедии — в материале «Известий» .

«Стекла, дым, я ничего не понял»

Пассажирский автобус ПАЗ взорвался около девяти вечера в четверг у остановки рядом с торговым центром «Галерея Чижова» в центре Воронежа . Первоначально экстренные службы сообщали о 19 пострадавших (их госпитализировали в больницы города) и одном погибшем. К утру пятницы число погибших увеличилось до двух — как рассказал губернатор Александр Гусев, в больнице скончалась женщина 1966 года рождения.

— Мы стояли на остановке, люди заходили в автобус. Загорелся красный и они с пешеходного перехода стали заходить в автобус. Отъезжаем и такой хлопок, стекла, дым, я ничего не понял даже. Около 30 мест был занято. Все пассажиры помогали друг другу, есть сильно пострадавшие, — рассказал «Известиям» водитель автобуса, Алексей.

На опубликованных кадрах с видеорегистратора видно, что большая часть людей сразу после взрыва, который разрушил всю заднюю часть автобуса и выбил двери, покинули его. Однако несколько пассажиров оказались заблокированы внутри, им помогали очевидцы.

Сильно зажало Фото: Global Look Press/vk.com/cityvrn

— Сперва мы освободили девочку лет 11-12. Ее очень сильно зажало между сидений, так, что мы вдвоем не могли сидения эти разжать. То есть представляете, какой силы был взрыв, — рассказал «Известиям» один из очевидцев.

В момент взрыва он вместе с женой и дочерью находился на остановке, а затем вместе с еще одним молодым человеком залез в автобус через окно, чтобы помочь пострадавшим. Еще одну девушку, которой взрывом оторвало ступни, им освободить не удалось. «МЧС приехали, тоже пытались достать, но до приезда скорой не тронули», — рассказал он.

Людмила, которая находилась среди пассажиров автобуса, в котором произошел взрыв, была затем госпитализирована — она пожаловалась на сильную боль в ноге и оглушение . В момент взрыва она сидела впереди — на втором или третьем сиденье: «Я сидела напротив [другого пассажира] услышала хлопок, прямо дым пошел, темно стало в салоне», — рассказала она «Известиям».

По ее словам, она разговаривала по телефону и ничего подозрительного в салоне не заметила.

Утром пятницы, 13 августа, стало известно, что к расследованию обстоятельств взрыва подключился Национальный антитеррористический комитет (НАК) и ФСБ России. В информационном центре НАК сообщили, что его сотрудники координируют работу следователей и криминалистов.

— Специалистами-взрывотехниками ФСБ России и криминалистами центрального аппарата Следственного комитета России проводится изучение материалов, изъятых с места происшествия, — говорится в сообщении.

В городе ищут причастных к взрыву .

«На теракт похоже мало»

Вскоре после взрыва власти заявили о том, что его причиной, по предварительной версии, мог стать установленный на автобусе газовый баллон . Однако очевидцы сомневаются в этой версии.

— Не мог так взорваться газ. Был едкий запах, явно это был не газ. На автобусе баллоны отсутствуют, и вообще он ездит на солярке, солярка так не взрывается. Она горит к тому же, если взорвалась, — рассказал мужчина, который помогал доставать пострадавших из автобуса.

Версию о том, что на автобусе был установлен газовый баллон или он мог оказаться неисправен, опровергает собственница компании «АТП-1», которой принадлежал автобус, Наталья Радченко. Она рассказала, что автобусами занимался ее сын, все они работали на дизельном топливе. По словам Радченко, последний раз транспортное средство проходило техобслуживание около двух недель назад и было исправно.

— Это только не с автобусом. Сын всегда смотрел за ним. Всегда своими ручками все собирал. Уже 15 лет работает. Он никогда никуда не сдает (автобус — ред.), все делает сам. Он никогда никому не доверяет, — сказала женщина.

На том, что в автобусе не было газового баллона, также настаивает водитель. По его словам, автобус работал на дизельном топливе, а взрыв прогремел около арки заднего левого колеса .

— Там нечему взрываться, там антифриз проходит по этой половинке, колесо сколько взрывается у автобусов - бывало хлопнуло, максимум - защиту разорвет, а такого не было ничего, прямо с пламенем - мне все видео шлют. Если что-то ставилось, я бы знал, все, что с ним (автобусом - прим. ред.) делалось - я знал, — заявил мужчина.

Маловероятной версию со взрывом газового баллона также считает президент союза «Офицеры Группы Альфа», полковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. Однако учитывая, что следствие возбудило дело по статье о ненадлежащем оказании услуг на транспорте, нельзя исключать, что у правоохранителей есть какая-либо дополнительная информация , отмечает он.

Сильно зажало Фото: СК РФ по Воронежской области

— Насколько я понимаю, газового оборудования в автобусе не было. Да и по характеру взрыва, который произошел прямо посередине автобуса, сложно сказать, что это был газ. В таком месте не устанавливается газовое оборудование. С другой стороны, это мог был баллон, который кто-то из пассажиров пытался перевозить, — рассказал собеседник «Известий».

По характеру взрыв, по его мнению, похож на взрыв безоболочного взрывного устройства — из-за густого белого дыма, который образуется, если в составе взорвавшегося вещества есть селитра. Однако и на теракт это похоже мало , считает эксперт.

— На теракт или даже криминальную разборку это мало похоже, поскольку взрывное устройство, если оно там было, не было начинено никакими поражающими элементами. То есть желания кого-то убить не было. Но и версию с взрывом газа нельзя исключать, потому что мы еще не знаем, какие элементы были установлены в автобусе, — отметил он.

Избежать дополнительных ушных травм от взрывной волны, по его словам, пассажиры смогли благодаря большому количеству окон — разбившись, стекла позволили взрывной волне выйти наружу.

«Не чаще, чем взрыв дома холодильника»

После взрыва следственные органы СК РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело по части 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По данным СМИ, Следственный комитет рассматривает три основные версии произошедшего: теракт, неисправность технического оборудования и перевозка взрывоопасных предметов или газового баллона кем-то из пассажиров . Основной версией пока остается неисправность оборудования — ранее в правоохранительных органах предположили, что автобус мог быть незаконно оборудован газовым баллоном.

По предварительной информации, после осмотра места происшествия следов взрывчатых веществ там обнаружено не было . Также, по предварительной информации, там не было обнаружено поражающих элементов. В то же время, несколько пассажиров автобуса рассказали о большом количестве металлической стружки, появившемся после взрыва.

Ространснадзор уже заявил о планах проверить компанию-перевозчика, кроме того, в городе планируют проверять все транспортные средства на конечных остановках.

Проверки и контроль общественного транспорта перед выходом на линию — это десятилетиями отлаженная система , рассказал «Известиям» директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Сильно зажало Фото: ТАСС/Кристина Бражникова

— В любом приличном городском предприятии вопрос того, чтобы у автобуса не отказали тормоза и были в порядке рулевые тяги — первостепенный. Никаких массовых нарушений в этой связи давно никто не отмечает. Случаются отдельные коллизии, — отметил он.

Поэтому о системной проблеме в данном случае, по его мнению, речи не идет. Скорее, об отдельном недосмотре в случае конкретного транспортного средства . То же самое, по его словам, относится ко взрывам газовых баллонов.

— Взрыв газа в транспорте — это редкая история, хотя такое и случается. Тем не менее, при правильной эксплуатации баллонов взрыв не более вероятен, чем взрыв у вас дома холодильника или стиральной машины, — отметил собеседник издания.