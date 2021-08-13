Владелица взорвавшегося в Воронеже автобуса исключила версию о его неисправности

Наталья Радченко, которой принадлежит взорвавшийся накануне вечером в Воронеже автобус, прокомментировала произошедшее. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает РЕН ТВ.

Женщина убеждена, что состояние автобуса не могло стать причиной ЧП. Она уточнила, что автобусы оформлены на нее, однако занимается ими сын. По словам Радченко, последний раз транспортное средство проходило техобслуживание около двух недель назад и было исправно.

«Это только не с автобусом. Сын всегда смотрел за ним. Всегда своими ручками все собирал. Уже 15 лет работает. Он никогда никуда не сдает (автобус — Ред.), все делает сам. Они никогда никому не доверял», — сказала женщина.

При этом она настаивает, что на автобусе не было установлено газобаллонное оборудование и исключает его переоборудование.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. Версия о неисправности технического оборудования маршрутки рассматривается в качестве основной причины произошедшего.

При этом изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

По уточненным данным РЕН ТВ, в результате взрыва пострадал 21 человек. Среди пострадавших есть те, кто получили тяжелые травмы — переломы и ожоги. Одна женщина в результате взрыва лишилась ноги и впоследствии скончалась в больнице.

Позднее появились видеозаписи, на которых запечатлены последствия инцидента, и кадры со спасением пассажиров.