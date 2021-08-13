В Воронеже наградят спасавшего людей после взрыва в автобусе мужчину

Власти Воронежской области наградят мужчину, который помогал людям выбраться из салона автобуса, где произошел взрыв. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Вчера в ряде сюжетов был показан Игорь Пахачев (в других источниках указан как Пахочев). Он смог вытянуть из салона автобуса девочку, зажатую сиденьями, и помочь другим пострадавшим. Уважаемый Игорь, ваш отважный поступок заслуживает награды, и вы ее получите», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор обратился к представителям СМИ и интернет-сообществу за содействием в поисках мужчины. Он также попросил мужчину передать свои контактные данные, позвонив в приемную главы региона. Позднее, по прошествии нескольких минут, губернатор сообщил, что контакты Игоря найдены.

Помимо этого Гусев выразил слова благодарности всем гражданам, которые оказали помощь пострадавшим в первые минуты после взрыва. Их он также попросил откликнуться по указанным номерам.

В этот же день глава региона сообщил, что родным погибших выплатят по 1 млн рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее, уточнил губернатор.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел накануне вечером неподалеку от остановки общественного транспорта.

По данным Минздрава РФ, в результате произошедшего пострадали 19 человек.

Одна женщина в результате взрыва лишилась ноги и впоследствии в день ЧП скончалась в больнице. В пятницу стало известно о смерти еще одной пострадавшей.

В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

По словам сына владелицы взорвавшегося автобуса Дмитрия Радченко, в транспорт могли «что-то подкинуть». Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.