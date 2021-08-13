Родные погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 млн рублей

Родным погибших в результате взрыва автобуса в Воронеже выплатят по 1 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу, 13 августа, губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по 1 млн рублей. Тяжелораненые — по 500 тыс. рублей», — написал он в своем Telegram-канале.

Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее, уточнил губернатор.

Кроме этого, Гусев намерен изучить историю каждой семьи и, исходя из их материального положения, решать вопрос о дополнительной поддержке.

По словам губернатора, к нему уже обратились неравнодушие воронежские предприниматели, которые готовы помочь семьям погибших и пострадавших. Он пообещал подумать, как использовать эту возможность.

Гусев сообщил, что в пятницу посетил место трагедии и почтил память погибших, возложив цветы.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел накануне вечером неподалеку от остановки общественного транспорта.

По данным Минздрава РФ, в результате произошедшего пострадали 19 человек, при этом телеканал РЕН ТВ сообщал, что травмы получили более 20 человек.

Одна женщина в результате взрыва лишилась ноги и впоследствии в день ЧП скончалась в больнице. В пятницу стало известно о смерти еще одной пострадавшей.

В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

По словам сына владелицы взорвавшегося автобуса Дмитрия Радченко, в транспорт могли «что-то подкинуть». Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.