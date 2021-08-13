Сын владелицы взорвавшегося автобуса в Воронеже назвал свою версию случившегося

Сын владелицы взорвавшегося автобуса в Воронеже Дмитрий Радченко предположил, что в транспорт могли «что-то подкинуть».

«Автобус на дизеле, не на газе. Техосмотр последний раз проводился буквально три-четыре дня назад, 6 августа. Никаких нарушений выявлено не было. Я с детства техникой занимаюсь. Любой скажет, что у меня автобус всегда в отличном состоянии — и техническом, и внешнем, и внутреннем. Я за этим слежу», — сказал он РЕН ТВ.

Кроме того, он предположил, что в автобус могли что-то подкинуть.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел накануне вечером неподалеку от остановки общественного транспорта. В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования маршрутки.

Изначально сообщалось, что в автобусе произошел взрыв газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

Одна женщина в результате взрыва лишилась ноги и впоследствии скончалась в больнице. В пятницу стало известно, что еще одна пострадавшая скончалась после взрыва автобуса. Всего при взрыве пострадал 21 человек.

По факту взрыва возбудили уголовное дело по части 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Кроме того, на всех конечных остановках Воронежа проведут проверки пассажирского транспорта.