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Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 21

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Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 21 человека. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает РЕН ТВ.

В Воронеже взорвался автобус. Главное

В результате взрыва погиб один человек, также один из пострадавших получил контузию, его временно оглушило. Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел 12 августа. Версия о неисправности технического оборудования маршрутки рассматривается в качестве основной причины произошедшего.

Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Одна из пассажирок автобуса также рассказала, что произошедшее сопровождалось грохотом и вспышкой.

Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам.

Кроме того, появились видеозаписи, на которых запечатлены последствия инцидента, и кадры со спасением пассажиров.

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