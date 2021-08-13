Скончалась еще одна пострадавшая после взрыва автобуса в Воронеже

Еще одна пострадавшая скончалась после взрыва автобуса в Воронеже. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Печальная весть. В БСМП №1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду», — написал он в своем Telegram-канал.

Гусев также сообщил, что подписал документ о своем отзыве из отпуска. Он планирует заняться разбором обстоятельств ЧП и выработке мер помощи пострадавшим и родным погибших.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа недалеко от остановки общественного транспорта. Версия о неисправности технического оборудования маршрутки рассматривается в качестве основной причины произошедшего.

В списках Минздрава РФ числятся 19 пострадавших, при этом телеканал РЕН ТВ сообщает, что травмы получили более 20 человек. Некоторые находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина в результате взрыва лишилась ноги и впоследствии скончалась в больнице.

При этом изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

После взрыва возбудили уголовное дело по части 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Кроме того, на всех конечных остановках Воронежа проведут проверки пассажирского транспорта.