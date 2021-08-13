Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 20

Количество пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 20 человек, из них трое пациентов по-прежнему остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в пятницу, 13 августа, представитель департамента здравоохранения области.

«Количество пострадавших увеличилось до 22 человек, из них двое умерли. Трое пациентов в тяжелом состоянии и 12 в состоянии средней степени тяжести получают помощь в стационарах, пятерым помощь оказана амбулаторно», — сказал он «РИА Новости».

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел накануне вечером неподалеку от остановки общественного транспорта. Одна женщина в результате произошедшего лишилась ноги и впоследствии в день ЧП скончалась в больнице. В пятницу стало известно о смерти еще одной пострадавшей.

Губернатор региона Александр Гусев сообщил 13 августа, что родным погибших выплатят по 1 млн рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее, уточнил он.

При этом Гусев заверил, что власти наградят мужчину, который помогал людям выбраться из салона автобуса.

В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

По словам сына владелицы взорвавшегося автобуса Дмитрия Радченко, в транспорт могли «что-то подкинуть». Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.