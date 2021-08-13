Пострадавшая рассказала о взрыве в автобусе в Воронеже

Пострадавшая при взрыве в маршрутке в Воронеже рассказала подробности случившегося. Видео с комментариями женщины опубликовал телеканал РЕН ТВ 13 августа.

«Слышу хлопок <...>. Дым пошел, темно стало. Потом люди стали выходить, и я за ними выходила. Телефон там потеряла», — рассказал она.

Пострадавшая отметила, что после взрыва все кричали и быстро выбегали.

Женщина сидела на первых креслах автобуса, именно поэтому, по ее мнению, получила тяжелые травмы.

«Нога болит. Шум в голове. Немножко тише, но не прошел», — ответила пострадавшая на вопрос о ее самочувствии.

Также она добавила, что в автобусе остался мужчина, который лежал межу сидениями. Позже, по словам женщины, его вытащили спасатели.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел 12 августа. Версия о неисправности технического оборудования маршрутки рассматривается в качестве основной причины произошедшего. В результате взрыва погиб один человек, также один из пострадавших получил контузию, его временно оглушило.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, всего в результате случившегося пострадали 18 человек.

Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам.

Одна из пассажирок автобуса также рассказала, что произошедшее сопровождалось грохотом, вспышкой, железной стружкой и окровавленным салоном. Очевидец события Игорь Пахачев оставил свою семью на остановке, чтобы помочь пострадавшим во взрыве.

Кроме того, появились видеозаписи, на которых запечатлены последствия инцидента, и кадры со спасением пассажиров.