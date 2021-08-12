Талибы заявили о захвате Кандагара

Движение «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана. Об этом сообщил в четверг, 12 августа, представитель движения Забиулла Муджахед в Twitter.

Он уточнил, что талибы достигли площади Павших в центре Кандагара. Они также продвигаются к местным властям.

«Это исторический момент. Боевики Талибана в центре Кандагара впервые за 20 лет», — написал в Twitter журналист Асфандийяр Бхиттани.

Официальные власти Афганистана пока не комментировали происходящее.

Ранее в этот день телеканал Al Jazeera сообщил о том, что боевикам группировки предложили участие в управлении государством при условии, что талибы прекратят насилие. Отмечалось, что это предложение было передано через Катар, где в настоящее время проходят афганские мирные переговоры.

Однако официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин в тот же день отметил, что «Талибан» не получало от правительства Афганистана никаких новых предложений. При этом Шахин подтвердил, что талибы «готовы участвовать в переходном правительстве», заверив, что у «Талибана» нет намерения свергать президента страны Ашрафа Гани».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил также в четверг, что Москва полагается на оценки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в вопросе того, что столица Афганистана Кабул может пасть в течение нескольких месяцев.

11 августа газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена сократила прогнозы по срокам взятия талибами под свой контроль Кабула, указав, что теперь захват афганской столицы может произойти за 90 дней. При этом Байден заявил, что решение по выводу американских военнослужащих из Афганистана не подлежит изменению, несмотря на ухудшение ситуации в стране. Он также призвал афганские войска дать отпор боевикам «Талибана», намеревающимся захватить Кабул.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 11 августа сообщила, что правительство Соединенных Штатов продолжает внимательно следить за обстановкой в Афганистане, в частности за угрозами, исходящими от талибов. В свою очередь, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о том, что военно-воздушными американскими силами за последние два-три дня были нанесены несколько авиаударов по позициям боевиков. Также представитель американского Госдепа Нед Прайс выразил уверенность в превосходстве сил безопасности Афганистана над силами «Талибана».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.