Псаки сообщила об отслеживании ситуации в Афганистане властями США

Правительство Соединенных Штатов внимательно следит за обстановкой в Афганистане, которая стремительно ухудшается по мере захвата контроля над страной боевиками группировки «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ). Об этом в среду, 11 августа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе своего регулярного брифинга.

Таким образом она прокомментировала информацию о том, что американское правительство пересмотрело сроки взятия талибами контроля над Кабулом. Так, издание The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве США, знакомые с ситуацией, сообщило, что администрация американского президента Джо Байдена не исключает взятия афганской столицы боевиками примерно за 90 дней.

Как указала Псаки, Белый дом «внимательно следит» за ухудшением безопасности на территории Афганистана, а также работает над координацией воздушных ударов, приводит слова пресс-секретаря американского правительства телеканал Fox News.

«Афганским лидерам необходимо объединиться, и будущее страны находится на их плечах», — поделилась Псаки.

11 августа Байден заявил, что решение по выводу американских военнослужащих из Афганистана не подлежит изменению, несмотря на ухудшение ситуации в стране. Он также призвал афганские войска дать отпор боевикам «Талибана», намеревающимся захватить Кабул.

10 августа спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов высказал мнение, что талибы могут захватить новые административные центры провинций Афганистана.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась.

11 августа в столице Катара запланирована встреча расширенной тройки (РФ, КНР, США и Пакистан) по Афганистану.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.