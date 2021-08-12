Власти США рассказали о возможности эвакуации дипломатов в Кабуле

Эвакуация сотрудников посольств Соединенных Штатов в Кабуле может быть осуществлена до конца августа по причине угроз, вызванных наступлением боевиков группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом во вторник, 11 августа, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в американском правительстве, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, в процессе внутренних обсуждений, проводимых с участием администрации американского президента Джо Байдена, был поднят вопрос, касающийся эвакуации работников посольства США в Кабуле. Так, один из присутствующих сообщил, что задача может быть реализована к концу этого месяца.

Возможность эвакуации подтвердил в том числе сотрудник Государственного департамента США. Он добавил, что в посольствах на постоянной основе проводятся оценки потенциальных угроз.

Ранее этим же днем, 11 августа, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что правительство Соединенных Штатов продолжает внимательно следить за обстановкой в Афганистане, в частности за угрозами, исходящими от талибов. В свою очередь, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о том, что военно-воздушными американскими силами за последние два-три дня были нанесены несколько авиаударов по позициям боевиков. Также представитель американского Госдепа Нед Прайс выразил уверенность в превосходстве сил безопасности Афганистана над силами «Талибана».

11 августа газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена сократила прогнозы по срокам взятия талибами под свой контроль Кабула, указав, что теперь захват афганской столицы может произойти за 90 дней. При этом Байден заявил, что решение по выводу американских военнослужащих из Афганистана не подлежит изменению, несмотря на ухудшение ситуации в стране. Он также призвал афганские войска дать отпор боевикам «Талибана», намеревающимся захватить Кабул.

11 августа талибы сообщили о захвате членами движения тюрьмы в афганском Кандагаре. Согласно заявлению талибов, сотни заключенных были освобождены, а сотрудники исправительного учреждения сдались.

7 августа бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США нанесли авиаудары по силам талибов в провинции Джаузджан. Представитель минобороны Афганистана Фавад Аман также сообщил о ликвидации более 200 талибов, уничтожении свыше 100 транспортных средств и большого количества оружия и боеприпасов.

3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар рассказал, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана», но сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма.

США планируют вывести свой военный контингент, который находился в стране на протяжении 20 лет, до конца августа.