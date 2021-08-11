Гинцбург счел «Спутник V» эффективным против нового штамма «Йота»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» с большой вероятностью сможет защитить от нового штамма COVID-19 «Йота», заявил в среду, 11 августа, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Радио 1».

«Спутник V», скорее всего, будет защищать и от этого штамма — надо будет проверить это экспериментально», — сказал он.

Вакцина, по его словам, дает равномерный ответ «на большое количество антигенных вариантов». Информация о повышенной летальности данного штамма ошибочна, это ошибка перевода, добавил Гинцбург.

Кроме того, глава Центра Гамалеи предупредил, что новые варианты коронавируса будут появляться, пока население не провакцинируется.

Ранее в среду главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев рассказал, ссылаясь на данные портала репринтов medRxiv, что выявленный в США штамм коронавируса «Йота» оказался на 82% более летальным, чем уже известные варианты COVID-19. Он объяснил, что новый штамм передается на 25% быстрее других.

По словам директора Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Игоря Красильникова, штамм «Йота» не настолько опасен, как об этом сообщили СМИ. При этом ученый подчеркнул, что сейчас во всем мире идет не распространение «Йоты», а снижение активности этого штамма. Также ученый опроверг информацию о том, что вакцинация якобы неэффективна в борьбе с этим штаммом.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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