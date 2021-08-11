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Ученый объяснил «высокую летальность» штамма «Йота»

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Штамм коронавируса «Йота» не настолько опасен, как об этом сообщили СМИ. Об этом в среду, 11 августа, заявил директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Игорь Красильников.

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Также ученый уточнил, что данный вариант инфекции медики обнаружили не только что, а в октябре 2020 года в Нью-Йорке.

«Причем этот штамм сравнивался с «Дельтой», которая сейчас доминирует во всем мире. И самое забавное, что даже ученые нью-йоркского здравоохранения, которые дали информацию об этом штамме, они написали, что этот штамм увеличивает коэффициент смертности на 82%. Это значит, что для людей старше 60 лет коэффициент смертности составляет 1%. В одном случае из ста — летальный исход. А если увеличить коэффициент смертности на 82%, то это означает 1,9%, а не так, как все считают, что 82% смертность», — объяснил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда». Он добавил, что СМИ напугали людей, как будто «Йота» якобы убьет всех пожилых людей.

При этом Красильников подчеркнул, что сейчас во всем мире идет не распространение «Йоты», а снижение активности этого штамма. Также ученый опроверг информацию о том, что вакцинация якобы неэффективна в борьбе с этим штаммом.

Такое же мнение высказал в разговоре с телеканалом «360» ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев.

Ранее в среду главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев рассказал, ссылаясь на данные портала репринтов medRxiv, что выявленный в США штамм коронавируса «Йота» оказался на 82% более летальным, чем уже известные варианты COVID-19. Он объяснил, что новый штамм передается на 25% быстрее других.

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